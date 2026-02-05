Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στην Ινδία, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη, έπειτα από πρόσκληση του Ινδού ομολόγου Rajnath Singh.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, ο Έλληνας υπουργός θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Dr. Subrahmanyam Jaishankar αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 17:30 τοπική ώρα.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, ο κ. Δένδιας, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Ινδού υπουργού Εξωτερικών, θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο India-EU Forum, στις 10:30 τοπική ώρα, για τις διεθνείς εξελίξεις και τα ζητήματα ασφάλειας.

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ο Έλληνας υπουργός θα μεταβεί στις 10.30 τοπική ώρα, στο Μπανγκαλόρ, το οποίο αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο ινδικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας και ανάπτυξης σύγχρονης τεχνολογίας. Κατά την επίσκεψη θα εξεταστούν οι δυνατότητες συνεργασίας του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας με το αντίστοιχο οικοσύστημα της Ινδίας.

Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου ο κ. Δένδιας θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Νέο Δελχί με τον υπουργό Άμυνας της Ινδίας Rajnath Singh στις 17:30 τοπική ώρα. Θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.