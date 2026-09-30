Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, κατά την έναρξη της επίσκεψής του στη Λευκωσία, όπου θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τον υπουργό συνόδευαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Λευκωσία Κωνσταντίνος Κόλλιας.

«Η επίσκεψή μου δεν έχει μόνο τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα ή τον χαρακτήρα της απόδοσης του οφειλόμενου σεβασμού στον Αρχιεπίσκοπο, τον οποίο αγαπώ και θεωρώ φίλο μου. Έχει και τη βαθύτατη υποχρέωσή μου να διατυπώσω προς τον Αρχιεπίσκοπο, την κυπριακή Εκκλησία και τον κυπριακό Ελληνισμό, τις βαθύτατες ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου. Διότι η Εκκλησία της Κύπρου βοηθά τις Ένοπλες μας Δυνάμεις. Ο Αρχιεπίσκοπος ως τελευταία του προσφορά –όχι μόνη- έχει αναλάβει την ανακαίνιση του μεγάλου και εμβληματικού αρχιτεκτονικά αμφιθεάτρου της Σχολής Ευελπίδων, μιας σχολής όπου φοιτούν εκεί οι νέοι ηγήτορες του Στρατεύματος και της Ελλάδας, και της Κυπριακής Εθνοφρουράς. Άρα λοιπόν, ο Αρχιεπίσκοπος δεν περιορίζεται στους ενισχυτικούς λόγους, αλλά με έργα συνεισφέρει στην εθνική προσπάθεια. Είναι πάντα χαρά μου, αλλά οφείλω να πω και ευλογία για εμένα, να τον βλέπω όποτε έρχομαι στην Κύπρο. Βεβαίως είναι και μεγάλη μας χαρά όταν τον υποδεχόμαστε στη Μητέρα Πατρίδα», ανέφερε ο υπουργός.