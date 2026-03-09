Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου στο νησί.

Οι τρεις ηγέτες θα συνομιλήσουν για τα τεκταινόμενα στην Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης στην Κύπρο από ευρωπαϊκές δυνάμεις, καθώς επίσης θα επισκεφθούν και την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου έχουν μετασταθμεύσει και ελληνικά F-16.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, σε μήνυμά του, τόνισε πως «όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος, η απάντηση είναι άμεση και ισχυρή», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τη στρατηγική εταιρική σχέση Παρισιού – Λευκωσίας.

«Η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Πάφο εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία έχουμε συμφωνία στρατηγικής σημασίας και η οποία χτυπήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από πολλά drones και πυραύλους». Αυτά αναφέρουν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ, αναφερόμενοι στην σημερινή επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο νησί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο Πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με τη ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ, οι οποίοι ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών, που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές, αλλά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.