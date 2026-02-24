Στην ολομέλεια εισάγεται την Τετάρτη το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις».

Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης η επεξεργασία του νομοσχεδίου, το οποίο ψήφισε η ΝΔ. Επιφύλαξη, για την τελική του στάση στην ολομέλεια δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με το νοµοσχέδιο θεσπίζεται Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, γίνονται παρεµβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, τροποποιείται ο Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, µεταβάλλονται διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και του Σωφρονιστικού Κώδικα.