O υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας N. Δένδιας θα εκπροσωπήσει αύριο, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις για τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Ξάνθης.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Νίκος Δένδιας