Η Ύδρα υποδέχθηκε την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο ιστορικό δημαρχείο του νησιού.

Κατά την επίσκεψη, ο δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης απένειμε στην κ. Γκιλφόιλ το μετάλλιο του Δήμου, τιμώντας τη μνήμη των δύο Αμερικανών Φιλελλήνων, Γουίλιαμ Ουάσινγκτον και Τζορτζ Τζάρβις, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην Επαναστατική Δράση των Υδραίων κατά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του δημάρχου στο Facebook, «αυτό το οποίο υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι οι ιδιαίτερα στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ύδρας».

«Η πρέσβης εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του Νησιού μας και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί πάλι σύντομα», αναφέρεται στη ανάρτηση.

Πηγή: ΕΡΤ

Επιμέλεια: A.A.