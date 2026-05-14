Με ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πέμπτη 21 Μαΐου, 18:30, ξεκινάμε για την ελπίδα – γιορτάζουμε την ΕΛΠΙΔΑ που γεννιέται!».

Στην ανάρτησή της, η ίδια σημειώνει: «Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», απευθύνοντας κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στο βίντεο εμφανίζεται η Μαρία Καρυστιανού να αφήνει από τα χέρια της ένα λευκό περιστέρι που έχει στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς.

Η ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο θέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους.

