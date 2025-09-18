Όπως έγινε γνωστό στις 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές ήταν στην τελική φάση της συνεννόησης και κατέληξαν τελικά για την προσεχή Τρίτη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σημειώνεται ότι, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός, μίλησε για την αμοιβαία διάθεση των δύο πλευρών, ενώ διευκρίνισε ότι η Ελλάδα δεν θα συζητήσει ποτέ, ούτε θέματα κυριαρχίας, ούτε γκρίζων ζωνών.