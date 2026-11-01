Στις εκδηλώσεις του εορτασμού της απελευθέρωσης του Μετσόβου και της ημέρας μνήμης πεσόντων αξιωματικών Ιππικού – Τεθωρακισμένων 1940, που διεξήχθησαν στο Μέτσοβο, παρέστη ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, στις εκδηλώσεις ήταν παρόντες οι βουλευτές Γιώργος Αμυράς και Ιωάννης Τσίμαρης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, η Δήμαρχος Μετσόβου Μαρία – Χριστίνα Αβέρωφ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου – Μακεδονίας αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ο επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, o Διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας «Ήπειρος» ταξίαρχος Βασίλειος Κολιός και αντιπροσωπείες αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

«Αποτελεί εξαιρετική τιμή για μένα να παρίσταμαι στη σημερινή τελετή, εδώ στο ιστορικό Μέτσοβο, για να αποτίνουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής στους πεσόντες ιππείς του έπους του ’40», τόνισε ο κ. Δαβάκης.

«Στα ηρωικά αυτά ορεινά περάσματα της Πίνδου, η εθνική μας συνείδηση αναβαπτίζεται. Εδώ όπου το Ελληνικό Ιππικό, με επικεφαλής τον αείμνηστο Στρατηγό Γεώργιο Στανωτά, διένυσε περίπου τριακόσια χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, σε ελάχιστο χρόνο, και κατέδειξε ότι η ελληνική ψυχή υπερισχύει κάθε υλικής υπεροχής», πρόσθεσε.

«Η νίκη της Ελληνικής Μεραρχίας Ιππικού κατά της ιταλικής Μεραρχίας των Αλπινιστών απέτρεψε τον διαχωρισμό των δυνάμεών μας και προσέφερε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες δόξας», εξήγησε.

«Τα πέταλα των αλόγων έδωσαν τη θέση τους στις ερπύστριες των αρμάτων και οι σημερινοί μας “μαυροσκούφηδες” έχουν παραλάβει τη σκυτάλη ως άξιοι κληρονόμοι, διατηρώντας το ίδιο μαχητικό πνεύμα και την ίδια αδούλωτη ελληνική ψυχή στις επάλξεις του χρέους προς την πατρίδα», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.

«Η ιστορία μάς διδάσκει πως η Ελλάδα δεν γονατίζει ποτέ μπροστά σε αριθμούς και υλική υπεροχή, όταν υπερασπίζεται την ιερή της γη, την ελευθερία και την αξιοπρέπειά της», ανέφερε.

«Η Πολιτεία περιφρουρεί αυτή την κληρονομιά, ενισχύοντας την αποτρεπτική μας ικανότητα με σταθερό προσανατολισμό στην εθνική ασφάλεια και την ειρήνη. Ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρώων μας!», κατέληξε ο κ. Δαβάκης.