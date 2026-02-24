Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει άμεσα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά από κλήση του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο, με τον οποίο θα έχει συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη Γιώργου Γεραπετρίτη στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αντίστοιχη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου. Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mάρκο Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council. Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems».

Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τη συστηματική και στενή συνεργασία των δύο πλευρών, καθώς και τη στρατηγική συνέχεια των διμερών σχέσεων.

Η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με το ζήτημα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της αμερικανικής ατζέντας και να προκαλεί έντονο διεθνή προβληματισμό.

Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ανδρών αναμένεται να κυριαρχήσουν όλα τα διμερή ζητήματα, η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας σε μια σειρά από τομείς, όπως η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και οι ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις, στο Ιράν, την Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθούν οι προετοιμασίες για τον επόμενο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες.

Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Στ. Παπασταύρου

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται, επίσης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μεταξύ άλλων, συμμετέχει σήμερα Τρίτη (24/2) στη Διατλαντική Σύνοδο για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου, που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύνοδος πραγματοποιείται με την παρουσία των Αμερικανών υπουργών Ενέργειας Κρις Ράις και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς και του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Ο κ. Παπασταύρου λίγο μετά την άφιξη του στην αμερικανική πρωτεύουσα μίλησε στην εκδήλωση «10 χρόνια συνεργασίας ΗΠΑ–ΕΕ στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αέριου», υπογραμμίζοντας ότι η ενέργεια αποτελεί πυλώνα ασφάλειας και στρατηγικής σύγκλισης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Ο υπουργός τόνισε ότι σήμερα σχεδόν το 60% των ευρωπαϊκών εισαγωγών LNG προέρχεται από τις ΗΠΑ, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση τον μεγαλύτερο παγκόσμιο προορισμό αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, προειδοποιώντας ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί η έμμεση επανείσοδός του στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Όπως σημείωσε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να συνεργαστούν στενά, ώστε να αποτραπούν κινήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη συλλογική ενεργειακή στρατηγική και να αντιμετωπίσουν από κοινού και αποτελεσματικά τις εναλλακτικές διαδρομές του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας.

Στο τραπέζι ο Κάθετος Διάδρομος

«Τον Μάρτιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το φιλόδοξο πρόγραμμα REPowerEU, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027. Η Ελλάδα, ως χώρα που αντιμετωπίζει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, είχε από την αρχή σαφή θέση υπέρ της Ουκρανίας και κατά της ρωσικής επιθετικότητας» τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο, υπογράμμισε ότι «αποτελεί στρατηγικό έργο, όχι μόνο εμπορικά, αλλά και γεωπολιτικά, καθώς συνδέει χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία. Η επέκτασή του μπορεί να περιλαμβάνει και την Ουγγαρία, τη Σλοβακία ή ακόμη και χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία. Ο διάδρομος αυτός δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αποτελεί αρτηρία ειρήνης και ευημερίας, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα και έχοντας τη δυνατότητα να αποτρέψει συγκρούσεις περισσότερο από ό,τι άλλοι μηχανισμοί ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ».

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε, επίσης, ότι «στην πρόσφατη μηνιαία δημοπρασία, το 98% της διαθέσιμης δυναμικότητας της διαδρομής Route 1 καλύφθηκε, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική και αξία του Κάθετου Διαδρόμου».

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είχε σειρά σημαντικών επαφών στον Λευκό Οίκο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.