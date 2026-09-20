Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού, το πρωί της Δευτέρας θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla.

Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Την Τρίτη στις 8.30 θα συναντηθεί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie.

Επίσης στις 12.00 αναμένεται να μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.