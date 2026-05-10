Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας, με κυριότερα την ενίσχυση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Η παρουσία της ελληνικής διπλωματίας στο Συμβούλιο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και τη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Στο πλαίσιο των εργασιών έχει προσκληθεί και η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Anita Anand, με την οποία θα συζητηθεί η πορεία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά και η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος σε ειδική συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τους ομολόγους τους από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η συνάντηση αυτή αποσκοπεί στην εμβάθυνση του διαλόγου με τους εταίρους της περιοχής και την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής τους προοπτικής, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας, ως γέφυρα συνεργασίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη.