Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο προκειμένου να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και τις ενεργειακές υποδομές, με βάση τις προτάσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως επισημαίνεται, οι προτάσεις για τα ευρωπαϊκά δίκτυα έχουν έντονο ελληνικό αποτύπωμα και, σύμφωνα με το Υπουργείο, αποτελούν δικαίωση της πολιτικής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε το ζήτημα των δικτύων στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων θα εξεταστούν τρόποι βελτίωσης της διασυνοριακής διασυνδεσιμότητας, ενίσχυσης του εξηλεκτρισμού και επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης των ενεργειακών δικτύων.

Παράλληλα, στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των διασυνοριακών υποδομών, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της διεθνούς ανόδου των τιμών ενέργειας.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για οικονομικά προσιτή ενέργεια, το οποίο παρουσίασε πριν από έναν χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, λόγω των εξελίξεων στο Ιράν, και των επιπτώσεων που έχουν στις διεθνείς αγορές ενέργειας.