Την πρόοδο των εργασιών στα υπό ανέγερση Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ) στο Διδυμότειχο, εξέτασε από κοντά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στην περιοχή.

Ο Υπουργός βρέθηκε στο σημείο όπου κατασκευάζονται οι νέες κατοικίες για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να σχηματίσει ιδία άποψη για την πορεία του έργου και τους ρυθμούς υλοποίησής του, οι οποίοι εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Όπως ανέφερε, «οι εργασίες για τις 24 νέες κατοικίες, εκ των οποίων 12 στο Διδυμότειχο και 12 στην Ορεστιάδα, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90% και αναμένεται να παραδοθούν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων τον επόμενο μήνα».

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες κατοικίες αποτελούν μέρος του νέου Οικιστικού Προγράμματος του ΥΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την επισκευή και επαναδιάθεση 7.000 υφιστάμενων κατοικιών.

Συνολικά, όπως ανέφερε, πρόκειται για περισσότερες από 17.000 κατοικίες, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα «το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους».

Ειδική αναφορά έκανε στον Έβρο και στο Διδυμότειχο, επισημαίνοντας ότι με τις νέες κατοικίες αυξάνονται κατά 40% οι δυνατότητες στέγασης της στρατιωτικής οικογένειας στην περιοχή.

Ο κ. Δένδιας, υπογράμμισε ότι η πρώτη φάση του προγράμματος επικεντρώνεται στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στη συνολική πολιτική μέριμνας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος, όπως επεσήμανε, είναι η στήριξη των στελεχών, ανδρών και γυναικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και η ενίσχυση των νέων στελεχών στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν οικογένεια.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι βασικός στόχος της πολιτικής του υπουργείου είναι ο στρατιωτικός να απολαμβάνει «το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής», ως έμπρακτη ανταπόδοση της Πολιτείας στις υπηρεσίες που προσφέρει στην πατρίδα.