Στο «Σπίτι της Τουρκίας» στρέφονται απόψε τα βλέμματα της ελληνικής και της τουρκικής διπλωματίας, καθώς στις 21.00 ώρα Ελλάδος θα γίνει εκεί η συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών. Ο έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συζητήσουν θέματα διμερούς ενδιαφέροντος και θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο.

Πέρυσι, η συνάντηση των δύο ηγετών είχε γίνει σε χώρο που επέλεξε η ελληνική πλευρά εντός του ΟΗΕ και έτσι φέτος η πλευρά της Άγκυρας επέλεξε το «Σπίτι της Τουρκίας», έναν επιβλητικό ουρανοξύστη στο Turtle Bay του Μανχάταν, για να φιλοξενήσει αυτή τη συνάντηση.

Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το κτήριο συνδέεται στενά με την παρουσία της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη και έχει γίνει σημείο αναφοράς για τη διπλωματική και πολιτιστική της δραστηριότητα.

Το «Σπίτι της Τουρκίας» (ή αλλιώς Turkevi), βρίσκεται στην 1η Λεωφόρο, με ύψος 171 μέτρα και συνολική επιφάνεια 220.000 τ.μ. Το εμβληματικό κτήριο έχει μία ιδιαίτερη καμπύλη στην πρόσοψη που παραπέμπει στην ημισέληνο της τουρκικής σημαίας, ενώ η κορυφή προσομοιάζει σε σχήμα τουλίπας και παραπέμπει στο πιο σεβαστό λουλούδι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Το κτήριο διαθέτει συνολικά 36 ορόφους, ενώ από τον 20ό και πάνω υπάρχουν διαμερίσματα, κάποια από τα οποία χρησιμοποιούνται από τις διπλωματικές αποστολές της Τουρκίας.

Το Turkevi φιλοξενεί τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, καθώς και πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Η ανέγερσή του μάλιστα έγινε αντικείμενο μεγάλου σχολιασμού, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο πολυδάπανα οικοδομήματα με κόστος στα 291 εκατομμύρια δολάρια, που έχει χτίσει η Τουρκία, γεγονός που έχει προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Οι επικριτές του Ερντογάν μιλούν για επίδειξη πολυτέλειας σε μία περίοδο μεγάλων οικονομικών δυσκολιών.

Δείτε βίντεο με τις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν την αποψινή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας: