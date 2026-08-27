Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) προσέφυγε ο Χρήστος Σπίρτζης, κλιμακώνοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δικαστική του μάχη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής υποστηρίζει ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε αποτελεσματική και επαρκής ποινική έρευνα για την υπόθεση, καταγγέλλοντας παράλληλα σοβαρές θεσμικές δυσλειτουργίες στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δικαστικά η υπόθεση.

Στην προσφυγή του επικαλείται παραβιάσεις των άρθρων 8, 10 και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε συνδυασμό με το άρθρο 13, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και αποτελεσματικό ένδικο μέσο.

Ο κ. Σπίρτζης στρέφει την κριτική του και κατά των χειρισμών της ελληνικής Δικαιοσύνης. Όπως υποστηρίζει, η υπόθεση ανατέθηκε σε εισαγγελικό λειτουργό ο οποίος, κατά τον ίδιο, είχε προηγούμενη εμπλοκή στην υπόθεση μέσω της ΕΥΠ, ενώ στη συνέχεια αρχειοθετήθηκε. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε απόφαση επί της ουσίας στο αίτημά του για εξαίρεση του συγκεκριμένου Εισαγγελέα λόγω μεροληψίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από νέο αίτημά του, ο εισαγγελικός λειτουργός που ανέλαβε την υπόθεση δεν προχώρησε σε ουσιαστικές ερευνητικές ενέργειες, ενώ, όπως καταγγέλλει, αγνόησε δικαστική απόφαση που ζητούσε νέα έρευνα σχετικά με την ΕΥΠ και την κατασκοπεία.

Ο Χρήστος Σπίρτζης κάνει λόγο για «θεσμική παρακμή» και «καταρράκωση της Δικαιοσύνης», αποδίδοντας πολιτική ευθύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστηρίζει ότι η προσφυγή στο ΕΔΔΑ αποτελεί πλέον το επόμενο θεσμικό βήμα, μετά την αποτυχία, όπως υποστηρίζει, των εθνικών δικαστικών διαδικασιών να διερευνήσουν αποτελεσματικά την υπόθεση.

«Η υπόθεση, ό,τι και να κάνουν, δεν κλείνει», είναι το μήνυμα που στέλνει ο κ. Σπίρτζης, προαναγγέλλοντας τη συνέχιση των θεσμικών πρωτοβουλιών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο, όπως επισημαίνει, δεν βρίσκεται μόνο η προστασία της προσωπικής του ζωής, της ελευθερίας έκφρασης και της πολιτικής του δράσης, αλλά ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, την τήρηση του Συντάγματος και την προστασία της Δημοκρατίας.

Ο ίδιος ευχαρίστησε την πληρεξούσια δικηγόρο του, Αρτεμησία Παπαδάκη, για την εργασία της κατά την προετοιμασία της προσφυγής.

Η προσφυγή στο ΕΔΔΑ μεταφέρει πλέον τη δικαστική διάσταση της υπόθεσης των υποκλοπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον Χρήστο Σπίρτζη να δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθεια διερεύνησης της υπόθεσης και ανάδειξης των θεσμικών ζητημάτων που, κατά την άποψή του, παραμένουν ανοιχτά.

Δείτε την προσφυγή όπως κατατέθηκε στο ΕΔΔΑ

Δείτε την προσφυγή προσφυγή όπως κατατέθηκε στο ΕΔΔΑ μεταφρασμένη στα ελληνικά