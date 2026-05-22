Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5) στο ιατρείο της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Αγαπηδάκη ένιωσε αδιαθεσία.

Όπως διαπιστώθηκε, είχε χαμηλό οξυγόνο και εμφάνισε δύσπνοια.

Για αυτό τον λόγο εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφθασε άμεσα στη Βουλή.

Στη συνέχεια η κ Αγαπηδάκη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Τι είχε πει σε συνέντευξή της για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την παχυσαρκία

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, είχε μιλήσει παλαιότερα για τη δύσκολη προσωπική της εμπειρία με την παχυσαρκία, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

Περιέγραψε τη «μάχη» που έδωσε για να χάσει βάρος, χωρίς τη βοήθεια φαρμάκων, υπογραμμίζοντας ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, πειθαρχία και αυστηρό πρόγραμμα για να πετύχει τον στόχο της. Παράλληλα, θέλησε να στείλει μήνυμα ενθάρρυνσης σε όσους προσπαθούν να χάσουν κιλά, τονίζοντας ότι η επιμονή και η συνέπεια μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.

Η ίδια επισήμανε ότι δεν εφησυχάζει, καθώς η παχυσαρκία αποτελεί, όπως είπε, μία χρόνια και υποτροπιάζουσα νόσο. Γι’ αυτό, όπως ανέφερε, παραμένει διαρκώς σε εγρήγορση, γνωρίζοντας ότι αν χαλαρώσει, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ξανά το ίδιο πρόβλημα.

«Είμαι ειδική στην παχυσαρκία. Δεν είμαι σήμερα παχύσαρκη, αλλά έχω υπάρξει και είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος. Ζω πολλά χρόνια της ζωής μου με την απειλή της παχυσαρκίας. Όταν αδυνάτισα, δεν υπήρχαν φάρμακα, οπότε από τα 108 κιλά έφτασα στα 56 χωρίς φαρμακευτική βοήθεια και ήταν πολύ δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα ευχόταν να υπήρχαν τότε οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα φάρμακα δεν αποτελούν «μαγική λύση» χωρίς αλλαγή τρόπου ζωής και σωστή διατροφή.