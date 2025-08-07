Την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε επίσκεψη στον χώρο του υπό ανέγερση «Ιωνικού Κέντρου» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, που βρίσκεται στην περιοχή του Περισσού.

Την Υπουργό υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, ο οποίος την ξενάγησε στους εξωτερικούς και εσωτερικούς

χώρους του Κέντρου, καθώς και στο θεματικό πάρκο που το περιβάλλει.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Υπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και τον πολυσήμαντο χαρακτήρα του «Ιωνικού Κέντρου», που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κύτταρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής προσφοράς.