Τις πολιτικές του προθέσεις ενόψει των επόμενων εκλογών άρχισε να ξεδιπλώνει ο Ηλίας Κασιδιάρης, ανακοινώνοντας επίσημα τη συμπόρευσή του με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων». Ωστόσο, επέλεξε να διατηρήσει θολό το τοπίο αναφορικά με τον ακριβή τρόπο που θα επιχειρήσει να δώσει το «παρών» στην εκλογική μάχη.

Μέσα από ένα βίντεο διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών, έκανε γνωστή τη σύμπραξή του με τον πολιτικό φορέα, ο οποίος, όπως επεσήμανε, ιδρύθηκε το 2025, με το καταστατικό του να έχει ήδη κατατεθεί στον Άρειο Πάγο. Ο ίδιος περιέγραψε τον σχηματισμό ως «εθνικό και δημοκρατικό», τονίζοντας ότι διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς στις τάξεις του έχουν ενταχθεί τρεις εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές (προερχόμενοι από τους «Σπαρτιάτες»): οι Γιάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος.

«Υπάρχει κόμμα και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές».

Παρά την ξεκάθαρη στήριξή του στο κόμμα, ο Ηλίας Κασιδιάρης απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για το αν και πώς θα είναι ο ίδιος υποψήφιος, μεταθέτοντας τις αποκαλύψεις για την ημέρα κατάθεσης των ψηφοδελτίων.

«Σε ό,τι αφορά τη δική μου υποψηφιότητα, και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής: το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου», δήλωσε.

Επίκληση στον ΟΑΣΕ και πυρά κατά της κυβέρνησης

Στην προσπάθειά του να θωρακίσει νομικά και πολιτικά το νέο εγχείρημα, επικαλέστηκε επικοινωνία των βουλευτών του κόμματος με τον ΟΑΣΕ (Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), κάνοντας λόγο για «καταπέλτη» κατά της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με παλαιότερους αποκλεισμούς κομμάτων.

Όπως υποστήριξε: «Κατόπιν επίσημης αλληλογραφίας των βουλευτών της με τον ΟΑΣΕ, τον ισχυρότερο διεθνή οργανισμό για τη διασφάλιση των ελεύθερων εκλογών σε κράτη μέλη του ΟΗΕ, κοινοποιήθηκε η επίσημη έκθεση κόλαφος για τις ελληνικές εκλογές, η οποία καταδικάζει τις αντισυνταγματικές τροπολογίες αποκλεισμού κομμάτων, χρησιμοποιώντας ορολογία καταπέλτη για τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες που οδήγησαν στον αποκλεισμό του κόμματος Έλληνες, κάνοντας λόγο για υπονόμευση των αρχών του κράτους δικαίου, άσκηση κρατικής πίεσης στο δικαστικό σώμα, κίνδυνο αφαίρεσης εφαρμογής διατάξεων, στέρηση δημόσιας διαβούλευσης και πολιτικής συναίνεσης και συνιστώντας αυστηρά στην κυβέρνηση να μειώσει στο ελάχιστο τους περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι».

Η νομική υπεράσπιση των τριών βουλευτών

Τέλος, ο Ηλίας Κασιδιάρης υπερασπίστηκε τους τρεις βουλευτές που ίδρυσαν τη «Συμμαχία Ελλήνων», ισχυριζόμενος ότι υπάρχει τελεσίδικη απόφαση ανώτερου ποινικού δικαστηρίου που καθιστά αδύνατο «να χαρακτηριστούν αχυράνθρωποι».

Απορρίπτοντας τη σημασία αποφάσεων του Εκλογοδικείου, εξαπέλυσε ταυτόχρονα επίθεση στη Νέα Δημοκρατία: «Οι πάγιες αναφορές νομικών κύκλων σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις του εκλογοδικείου είναι αλυσιτελείς, καθότι αφορούν έτερο νομικό πρόσωπο. Έπειτα από 4 συναπτά έτη άμεμπτης κοινοβουλευτικής παρουσίας, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η προσήλωση του κόμματος στη δημοκρατία. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που διατηρεί στις τάξεις της προκλητικά μεγάλο αριθμό υπόδικων και κατάδικων βουλευτών. Ως εκ τούτου, είναι δεδομένη η απαρέγκλιτη συμμετοχή της Συμμαχίας Ελλήνων στις προσεχείς εκλογές».