Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή την έναρξη χρήσης νέων αμερικανικών σαρωτών ασφαλείας, όπως ανακοινώθηκε επισήμως.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε λόγο για «ιστορικό γεγονός», τονίζοντας ότι πρόκειται για την εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνολογικών λύσεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των ελληνικών συνόρων.

«Το λιμάνι του Πειραιά θα χρησιμοποιεί μια νέα γενιά αμερικανικών σαρωτών ασφαλείας, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας και τη διαφάνεια στις λειτουργίες του λιμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια συνεχάρη την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μια «εξαιρετική εξέλιξη».