Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Λονδίνο τη Δευτέρα (01/12), όπου μεταξύ άλλων, θα απευθύνει την κεντρική ομιλία στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Morgan Stanley, ένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα εστιάσει στην αδιάκοπη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και στη διαρκώς αυξανόμενη ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμού για ξένες επενδύσεις. Παράλληλα, θα υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο ενεργειακό διαμετακομιστικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τόσο τον γεωπολιτικό της ρόλο όσο και την περιφερειακή της επιρροή.

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική πορεία, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει έμφαση στους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι όπως θα τονίσει, συνεχίζουν να υπερβαίνουν σταθερά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα αναφερθεί στη σημαντική μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων, καθώς και στη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί επίσης στη θετική εικόνα του ελληνικού τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, στη δυναμική των μεγάλων ξένων επενδυτικών εγχειρημάτων, στο ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και στη σημαντική πρόοδο της χώρας στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης και της εισαγωγής τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία, την εκπαίδευση και το δημόσιο.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με διεθνείς επενδυτές, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ενδιαφέροντός τους για την ελληνική οικονομία και τις ευκαιρίες που αυτή παρουσιάζει.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν 42 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τόσο υψηλής όσο και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι εταιρείες αυτές θα παρουσιάσουν στους ξένους επενδυτές το σύγχρονο, ταχύτατα εξελισσόμενο επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας και τις προοπτικές που διαμορφώνονται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχει επίσης η δημόσια συζήτηση του πρωθυπουργού με την διευθύνουσα σύμβουλο της Morgan Stanley, Κλερ Γούντμαν. Αργότερα την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Οξφόρδη, όπου θα λάβει μέρος σε ακόμη μία δημόσια συζήτηση, αυτή τη φορά στο Blavatnik School of Government (BSG) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, συνομιλώντας με την Κοσμήτορα της Σχολής και καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Το BSG αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας στη δημόσια πολιτική. Προσφέρει υψηλού επιπέδου, διεπιστημονικά προγράμματα που καλύπτουν ζητήματα διακυβέρνησης, διεθνών σχέσεων, οικονομικής πολιτικής και ηγεσίας, ενώ διακρίνεται για τη στενή σύνδεση θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών εφαρμογών στη διαμόρφωση πολιτικών.

Παράλληλα, οι ερευνητικές του δραστηριότητες εστιάζουν σε σύγχρονα και σύνθετα ζητήματα, όπως η οικονομική διακυβέρνηση, η κοινωνική πολιτική, η δημοκρατία, η περιβαλλοντική προστασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.