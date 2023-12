Στο Μέγαρο Μαξίμου μετέβη ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και ο κ. Ερντογάν θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Νωρίτερα, την κοινή τους βούληση για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εξέφρασαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Λίγο πριν τις 11.30 η λιμουζίνα που μετέφερε τον Τούρκο πρόεδρο έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο. Τον Ερντογάν υποδέχθηκε στην είσοδο του Μεγάρου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Μετά την καθιερωμένη χειραψία και τις φωτογραφίες, οι δυο τους εισήλθαν στο εσωτερικού του σαλονιού όπου προχώρησαν σε κοινή δήλωση μπροστά στις κάμερες.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην δήλωσή της μπροστά στις κάμερες ανέφερε τα εξής: «Τα τραγικά συμβάντα που αντιμετώπισαν οι χώρες μας έγιναν αφορμή για να αναπτυχθεί το αίσθημα αλληλεγγύης, κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει τους δύο λαούς. Αμοιβαία πολιτική βούληση για εδραίωση κλίματος για εμβάθυνση συνεργασίας και αποφυγή εντάσεων στις διμερείς μας σχέσεις Αν αναλογιστούμε τι γίνεται στον περίγυρό μας είναι αναγκαίο να εργαστούμε από κοινού για ενίσχυση ευημερίας διαφύλαξη ειρήνης καθώς και προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας. Έχοντας επίγνωση των διαφορετικών προσεγγίσεων σε σημαντικά ζητήματα είναι σημαντική η εμπέδωση και διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Αντανακλά το θετικό πνεύμα η επίσκεψη σήμερα εδώ. Με τις σκέψεις αυτές διαβιβάζω ευχές στο φίλο λαό της Τουρκίας για ειρήνη και ευημερία.»

Από την μεριά του, ο Τούρκος πρόεδρος στον διάλογο που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εξέφρασε την πεποίθησή του πως «η σύνοδος θα αποτελέσει την αρχή για μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας».

Αναλυτικά: «Πιστεύω ότι η αυτή η σύνοδος θα αποτελέσει την αρχή για μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Οι υπουργοί των δύο χωρών θα κάνουν εποικοδομητικές συναντήσεις. Θα συζητήσουμε ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα ζητήματα. Οι προετοιμασίες έχουν γίνει από τους υπουργούς. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με πιο ευνοϊκό τρόπο. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα για το μέλλον και των δύο μερών να μιλάμε βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο».

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προγραμματισμένες συναντήσεις των Υπουργών Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιεί συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, συναντιούνται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης με τον Τούρκο ομόλογό του Μεχμέτ Σιμσέκ, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης και Α. Παπαδόπουλου με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δ. Καιρίδης, Προστασίας του Πολίτη Γ. Οικονόμου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρ. Στυλιανίδης με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια , η Υπουργός Τουρισμού Ο. Κεφαλογιάννη και Πολιτισμού Λ. Μενδώνη με τον Υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Ερσόι και ο Υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης με τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας Γιουσούφ Τεκίν.

Ακόμη, στις συναντήσεις προστέθηκε και αυτή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σταικούρα με τον Τούρκο ομόλογό του.

Ανάρτηση για την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα έκανε στην πλατφόρμα Χ η τουρκική προεδρία.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Ο Πρόεδρός μας Ερντογάν, έφτασε στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου μετέβη με την ευκαιρία της Πέμπτης Συνάντησης του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας».

President @RTErdogan has arrived in Athens to attend the 5th meeting of the Türkiye-Greece High Level Cooperation Council. pic.twitter.com/gMpyRHXVfN

