Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την προγραμματισμένη συμμετοχή της σε εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Τρανς Ατόμων.

Το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα επρόκειτο να πραγματοποιήσει ομιλία στην εκδήλωση. Ωστόσο, λίγο πριν την άφιξη της στον χώρο αισθάνθηκε έντονη δυσφορία και λιποθύμησε.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.