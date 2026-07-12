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Στο Παρίσι θα μεταβεί αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πρόκειται να συμμετέχει στη συνάντηση της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία.
Προτού αναχωρήσει για την Γαλλία, στις 12:30 το μεσημέρι, αναμένεται να μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.
Την Τρίτη 14 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική εορτή της Γαλλίας.