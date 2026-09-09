Στο Παρίσι μεταβαίνει την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα που πραγματοποιείται στο ιστορικό Grand Palais του Παρισιού.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και θα παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο ηγετών στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η σύνοδος, στην οποία συμμετέχουν περίπου 2.000 προσωπικότητες από 120 χώρες, επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την τεχνολογική κυριαρχία στο Διάστημα, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών ανταγωνισμών, ενώ ξεχωρίζουν οι ηχηρές απουσίες Αμερικανών μεγιστάνων αλλά και του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Το Grand Palais στο επίκεντρο: 2.000 συνέδριοι από 120 χώρες

Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της συνόδου ανήκει στον Εμανουέλ Μακρόν και τελεί υπό την κοινή προεδρία Γαλλίας και Γερμανίας.

Στο εντυπωσιακό Grand Palais έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 2.000 εκπρόσωποι από 120 χώρες, καλύπτοντας το φάσμα της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της υψηλής τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνουν γαλλικές διπλωματικές πηγές, το Διάστημα έχει πάψει να αποτελεί πεδίο αποκλειστικά επιστημονικής έρευνας ή εκτόξευσης δορυφόρων, εξελισσόμενο σε έναν αμιγώς στρατηγικό τομέα που επηρεάζει την εθνική άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την κλιματική κρίση και την τεχνολογική αυτονομία των κρατών.

Οι τρεις θεματικοί άξονες της Συνόδου

Το πρόγραμμα των εργασιών οργανώνεται γύρω από τρία κρίσιμα θέματα:

Παγκόσμια διαστημική οικονομία: Αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων μέσω της διεθνούς θεσμικής συνεργασίας. Επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση: Η διαστημική έρευνα από διεθνή οπτική ως πλεονέκτημα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Διαστημική ασφάλεια και άμυνα: Διασφάλιση της σταθερότητας στο Διάστημα μέσω διαλόγου, αμυντικών συμμαχιών και κοινών κανόνων.

Το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη συνεδρίαση των ηγετών, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί κρατών θα απευθύνουν τις τοποθετήσεις τους.

Η Ευρωπαϊκή διάσταση και οι ηχηρές απουσίες

Η Σύνοδος Κορυφής υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρώπης ως αυτόνομης διαστημικής δύναμης. Στο περιθώριο των εργασιών, προγραμματίζεται ειδική συνεδρίαση στις Invalides με τη συμμετοχή των κρατών-μελών της Ε.Ε., του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ουκρανίας για θέματα διαστημικής άμυνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα των παρευρισκομένων και των απουσιών. Δεν έχουν προσκληθεί η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, ενώ μετά από παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, ακύρωσαν τη συμμετοχή τους κορυφαίοι επιχειρηματίες του κλάδου, όπως ο Ίλον Μασκ (SpaceX) και ο Τζεφ Μπέζος (Blue Origin).

Απών θα είναι και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, λόγω ανειλημμένων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων στο Βερολίνο.