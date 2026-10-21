Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επισήμως η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή.

Με την προσχώρηση της Μυρτώς Κοροβέση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αριθμεί πλέον 36 βουλευτές.

Η συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Η ένταξη της Κοροβέση είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς η ίδια είχε δώσει το «παρών» στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε το τετ-α-τετ με τον Νίκο Ανδρουλάκη που επισημοποίησε την προσχώρησή της.

Η ίδια είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η επιλογή της αποτελεί «συνειδητή πολιτική επιλογή», υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια ουσιαστική προοδευτική αλλαγή, την οποία θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει μέσα από το ΠΑΣΟΚ.

Η πολιτική διαδρομή της

Η Μυρτώ Κοροβέση είναι βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Είχε εκλεγεί αρχικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε τον Στέφανο Κασσελάκη στο κόμμα Δημοκράτες, όπου είχε αναλάβει και καθήκοντα αντιπροέδρου, πριν αποχωρήσει και παραμείνει ανεξάρτητη.

Η σημερινή προσχώρηση εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης που ακολουθεί η Χαριλάου Τρικούπη, με το ΠΑΣΟΚ να επιδιώκει την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής του παρουσίας και την προσέλκυση στελεχών από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες κινήσεις προς την ίδια κατεύθυνση, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ως πιθανή επόμενη προσχώρηση εκείνη της Νίνας Κασιμάτη.