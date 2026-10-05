Το κατώφλι του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή πέρασε το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου ο ναύαρχος εν αποστρατεία, Ευάγγελος Αποστολάκης, επισφραγίζοντας και τυπικά την ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε τις πρόσφατες πολιτικές φήμες για έναν προαναγγελθέντα «γάμο» στο ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υποδέχεται θερμά τον κ. Αποστολάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήρε το ήθος, τη νηφαλιότητα και την αποφασιστικότητα που επέδειξε ο ναύαρχος κατά τη μακρά θητεία του στις Ένοπλες Δυνάμεις, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα πρόσωπο που χαίρει διακομματικού σεβασμού.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, η τεχνογνωσία του κ. Αποστολάκη θα συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του προγράμματος για μια σύγχρονη αμυντική πολιτική, αλλά και στον ευρύτερο αγώνα για πολιτική αλλαγή. Από την πλευρά του, ο κ. Αποστολάκης αναγνώρισε τη δυσκολία της επιλογής του, τονίζοντας ωστόσο ότι επιλέγει να πάει «κόντρα στο κύμα», απορρίπτοντας τις πολιτικές «αποστρατεύσεις» και τα επιτακτικά κελεύσματα.

Με την ενσωμάτωση του Ευάγγελου Αποστολάκη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ενισχύεται σημαντικά, αριθμώντας πλέον 35 βουλευτές. Ο κ. Αποστολάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, διαθέτει πλούσιο πολιτικό παρελθόν στον χώρο, έχοντας διατελέσει υπουργός Εθνικής Άμυνας επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα, μετά την αποχώρηση του Πάνου Καμμένου.

Αν και το καλοκαίρι του 2023 είχε στηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη, τελικά δεν τον ακολούθησε στο νέο του κομματικό εγχείρημα που προέκυψε μετά τη ρήξη στο επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο Gazi Live.

Η μετακίνησή του στη Χαριλάου Τρικούπη εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση προσχωρήσεων στελεχών προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας τον δρόμο που άνοιξαν πρόσφατα η Ράνια Θρασκιά, ο Πέτρος Παππάς και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.