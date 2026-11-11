Σκάνδαλο με… άρωμα Ελλάδας βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) που ερευνά αμφιλεγόμενες συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι οποίες υπεγράφησαν επί θητείας του πρώην γενικού γραμματέα του, Θανάση Μπακόλα, με στελέχη εταιρειών, που συνεργάστηκαν στην επικοινωνιακή προβολή της ΝΔ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα έπειτα από κοινή δημοσιογραφική έρευνα της ευρωπαϊκής ερευνητικής πλατφόρμας Follow the Money, του Inside Story και της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αποκαλύψεων, η EPPO κίνησε τις διαδικασίες μετά από έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για συμβάσεις αξίας 780.000 ευρώ, που ανέλαβαν εταιρείες στελεχών επικοινωνίας, που είχαν στο παρελθόν σχέση συνεργασίας με ευρωβουλευτές της ΝΔ και το γραφείο του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ήδη ανατεθεί στην ειδική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της βελγικής αστυνομίας.

Οι συμβάσεις και οι διασυνδέσεις με τη Νέα Δημοκρατία

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται αναθέσεις που πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Θανάση Μπακόλα τον Μάιο του 2022, ως γενικού γραμματέα του ΕΛΚ. Οι συμβάσεις αφορούν δύο εταιρείες και αντίστοιχα δύο πρόσωπα με στενούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται για:

την βελγική εταιρεία Campaign Lab του Γεράσιμου (Τζέρι) Ζαγορίτη, ο οποίος επί σχεδόν μία εξαετία εργαζόταν για δύο ευρωβουλευτές της ΝΔ.

ο οποίος επί σχεδόν μία εξαετία εργαζόταν για την κυπριακή εταιρεία HD Heavyweight του Έρικ Θανόπουλου Παρκς, πρώην συμβούλου επικοινωνίας της ΝΔ και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για το διάστημα από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023, οι δύο εταιρείες εισέπραξαν περίπου 570.000 ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πληρωμές συνεχίστηκαν έως τον Μάρτιο του 2023, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό κοντά στις 780.000 ευρώ. Παράλληλα, πέντε πρώην εργαζόμενοι του ΕΛΚ υποστήριξαν ότι οι αμοιβές ήταν δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τις υπηρεσίες, που προσφέρθηκαν και οι ίδιοι εκτίμησαν ότι το πραγματικό κόστος θα μπορούσε να φτάνει μόλις τις 60.000 ευρώ.

Ποιοι φέρονται ως ελεγχόμενοι για τις αμφιλεγόμενες συμβάσεις

Εκπρόσωποι των δύο εταιρειών με τις συμβάσεις που ελέγχονται ως υπερτιμημένες είναι:

Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης που είχε εργαστεί επί έξι χρόνια ως συνεργάτης δύο ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είναι γιος του πρώην γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη Ζαγορίτη. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη όταν το 2010 εμφανίστηκε με τη Τζούλια Αλεξανδράτου στο γκαράζ του Πολεμικού Μουσείου , προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νομικά ζητήματα.

Ο Έρικ Θανόπουλος Παρκς, που σύμφωνα με το Follow the Money, είχε δραστηριοποιηθεί ως σύμβουλος επικοινωνίας και πολιτικών εκστρατειών της Νέας Δημοκρατίας και άμεσος συνεργάτης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης θεωρείται ο Θανάσης Μπακόλας, ο επί σειρά ετών συνεργάτης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που ανέλαβε γενικός γραμματέας του ΕΛΚ το 2022, μετά την ανάδειξη του Μάνφρεντ Βέμπερ στην προεδρία του ευρωπαϊκού κόμματος. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του είχαν ανατεθεί στις δύο εταιρείες οι επίμαχες συμβάσεις.

Το «μπλόκο» του Ευρωκοινοβουλίου και η παράξενη επιστροφή χρημάτων

Οι εν λόγω δαπάνες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από τις αρχές του 2023, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να τις αποζημιώσει στο σύνολό τους. Ενέκρινε μόλις 115.000 ευρώ, υποχρεώνοντας το ταμείο του ΕΛΚ να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό.

Το παράξενο είναι ότι στη συνέχεια, οι δύο σύμβουλοι προχώρησαν αυτοβούλως στην επιστροφή περίπου του 50% του υπολειπόμενου ποσού στο κόμμα, χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή ως «εμπορική χειρονομία» και ένδειξη «καλής θέλησης». Κίνηση ωστόσο, που μοιάζει με … άτακτη υποχώρηση, καθώς δεν συνηθίζεται η πραγματική αμοιβή μίας σύμβασης να εκχωρείται, χωρίς καν να έχει ζητηθεί η επιστροφή των χρημάτων.

Η στάση του ΕΛΚ και των εμπλεκομένων

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διατυπωθεί επίσημες κατηγορίες σε βάρος οποιουδήποτε στελέχους. Η υπόθεση ωστόσο, έχει άρωμα διαπλοκής, καθώς πρόκειται για πρόσωπα που έχουν εμπλακεί επί σειρά ετών στην επικοινωνία της ΝΔ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και ευρωβουλευτών της.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του ΕΛΚ τόνισε:

«Δεν έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση. Το ΕΛΚ σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία και την αποστολή των αρμόδιων αρχών και παραμένει προσηλωμένο στην παροχή πλήρους διαφάνειας και συνεργασίας, εφόσον του ζητηθεί».

Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Ζαγορίτης δήλωσε πως μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί καμία όχληση ή επικοινωνία από οποιαδήποτε ερευνητική αρχή σχετικά με την υπόθεση.