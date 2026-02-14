Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο συνέδριο της ΠΟΜΕΝΣ, καθώς για πρώτη φορά διατυπώθηκε με τόσο σαφή τρόπο η πολιτική βούληση για ουσιαστική ενίσχυση της μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως αναφέρει το kranosgr.com, η συμμετοχή του υπουργού δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό χαιρετισμό. Αντιθέτως, συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες παρεμβάσεις με κοινωνικό και θεσμικό αποτύπωμα. Όπως ανέφερε, η επιχειρησιακή ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων ξεκινά από την αξιοπρεπή διαβίωση των στελεχών και τη σταθερή στήριξη των οικογενειών τους.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη, ιδιαίτερα λόγω των συχνών μεταθέσεων και του αυξημένου κόστους κατοικίας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται παρεμβάσεις για την ανακούφιση των στρατιωτικών οικογενειών.

Αναφορά έγινε και στην πρωτοβουλία για το λεγόμενο «χακί καλάθι», που στοχεύει στην κάλυψη βασικών οικονομικών αναγκών, καθώς και στην ενίσχυση των βρεφονηπιακών σταθμών, ώστε τα παιδιά των στελεχών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική και ασφαλή φροντίδα, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμένες υποδομές.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία του θεσμικού διαλόγου με την ΠΟΜΕΝΣ, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της Ομοσπονδίας ως αξιόπιστου συνομιλητή της Πολιτείας. Όπως σημείωσε, η ηγεσία του υπουργείου αντιμετωπίζει τους εκπροσώπους των στρατιωτικών ως συνεργάτες στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και προώθησης θεσμικών αλλαγών.

Το μήνυμα που εξέπεμψε ήταν σαφές: η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων δεν εξαντλείται στα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά περνά μέσα από τη στήριξη των ανθρώπων τους — από τη στέγη και την οικονομική ασφάλεια έως τη μέριμνα για τα παιδιά και τη συνολική φροντίδα της οικογένειας.

Το συνέδριο της ΠΟΜΕΝΣ καταγράφεται πλέον ως σημείο αναφοράς για τα ζητήματα μέριμνας προσωπικού, τα οποία φαίνεται να περνούν στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.