Σε τροχιά άμεσης εκκίνησης μπαίνουν οι βυθομετρικές και ερευνητικές εργασίες για τη στρατηγική ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένεται να εκδοθεί η σχετική NAVTEX, η οποία θα ορίζει με σαφήνεια το γεωγραφικό πεδίο και το χρονοδιάγραμμα των μετρήσεων.

Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αποτρέψει κάθε περαιτέρω χρονοτριβή, με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» να βρίσκεται ήδη ελλιμενισμένο στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι μετρήσεις θα ξαναρχίσουν από τη θαλάσσια περιοχή της Κάσου, το ακριβές σημείο όπου είχαν διακοπεί το καλοκαίρι του 2024 μετά τις παρεμβάσεις της τουρκικής πλευράς.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Αθήνας οι άδειες

Η Αθήνα διαμηνύει με σαφήνεια ότι δεν προτίθεται να υπαναχωρήσει και πως τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα θα εφαρμοστούν πιστά. Με βάση το επίσημο αίτημα αδειοδότησης που έχει καταθέσει το γαλλικό σκάφος, ο στόχος είναι η πλήρης ολοκλήρωση του ερευνητικού κύκλου μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση αποσαφηνίζει το νομικό πλαίσιο γύρω από τις εργασίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι μοναδική υπεύθυνη για τη χορήγηση αδειών είναι η Ελλάδα μέσω των αρμόδιων αρχών της, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Η ενημέρωση είναι μια διαδικασία που δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Ακολουθείται σε όλα τα αντίστοιχα έργα στο παρελθόν και αφορά μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία ακολουθείται από την εταιρεία. Δεν είναι άδεια, δεν παίρνουμε την άδεια από κανέναν, δεν συνιστά άδεια, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα».

Το διπλωματικό παρασκήνιο ανάμεσα σε Παρίσι – Άγκυρα

Κρίσιμο ερώτημα παραμένει η στάση που θα τηρήσει η Άγκυρα και το αν θα επιχειρήσει να προκαλέσει εκ νέου ένταση αντίστοιχη με εκείνη του 2024.

Όπως επεσήμανε σε τηλεοπτική του παρέμβαση (ΣΚΑΪ) ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, το ζήτημα του υποθαλάσσιου καλωδίου αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην πρόσφατη τηλεφωνική επαφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Σχετικά με τη γραπτή ενημέρωση που αξίωνε η τουρκική πλευρά, ο κ. Φίλης σημείωσε πως η Γαλλία έχει ήδη διαβιβάσει σχετικό ανακοινωθέν (communique), στο οποίο μάλιστα υπογραμμίζεται ρητά ότι η ενέργεια αυτή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αίτημα παροχής άδειας.

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» και η παράμετρος της Λιβύης

Απέναντι σε πιθανές τουρκικές αντιδράσεις, η Αθήνα αναδεικνύει σταθερά τη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης του έργου. Πρόκειται για υποδομή που χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρίνεται κεφαλαιώδους σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασυνδεσιμότητα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ευρωπαϊκή ομπρέλα εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, εμποδίζοντας τη μεταφορά της τουρκικής ρητορικής σε προκλήσεις στο πεδίο.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά διατηρεί την πρωτοβουλία κινήσεων και απορρίπτει οποιοδήποτε βήμα θα μπορούσε να εκληφθεί ως αναγνώριση των αυθαίρετων τουρκικών διεκδικήσεων περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν οι πρόσφατες κινήσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης για επίσπευση της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου είχαν ως κύριο στόχο τη δημιουργία προσκομμάτων ενόψει της πόντισης του καλωδίου.