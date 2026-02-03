Με τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ συναντάται απόψε στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας βρίσκεται στην Ουάσιγκτον από τη Δευτέρα, όπου ήδη είχε κάποιες επαφές.

Σύμφωνα με κύκλους του Ελληνικού Πενταγώνου, τα θέματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση είναι τα εξής:

-Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως στη συνάντηση θα τεθεί επί τάπητος η οποιαδήποτε παρουσία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα, σε σημεία όπως η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη και η Λάρισα.

-Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα Άμυνας και Aσφάλειας

-Προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή (Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Βόρεια Αφρική)

-Συνεργασία σχετικά με την αμυντική καινοτομία, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι ΗΠΑ ζητούν από όλους τους εταίρους τους να επενδύσουν περισσότερους πόρους στα αμερικανικά όπλα. Σημειώνεται πως στη χώρα μας προχωρά η διαδικασία προμήθειας των πρώτων F-35 για την Πολεμική Αεροπορία. Κάτι επίσης που εξετάζεται είναι και η αγορά μεταξύ άλλων τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών.

Εν τω μεταξύ, στον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών εστίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατά την τοποθέτησή του σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, ο Υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ακολούθως, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον Πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).