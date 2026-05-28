Σε άμεσες διπλωματικές και διοικητικές πράξεις προχωρά το Υπουργείο Εξωτερικών, έχοντας πλέον στα χέρια του το επίσημο πόρισμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) αναφορικά με το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (θαλάσσιο drone – USV) που βρέθηκε στη Λευκάδα. Βάσει των κυβερνητικών ανακοινώσεων, το συγκεκριμένο drone έχει ταυτοποιηθεί ως ουκρανικό.

Όπως εξήγησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης: «Τα συμπεράσματα τα οποία υπάρχουν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, στο πόρισμα έχουνε διαβιβαστεί και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Εξωτερικών και άμεσα θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες από τους αρμοδίους, εν προκειμένω και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα με ασφάλεια, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω και να πω κάτι παραπάνω – ούτε γνωρίζω ούτε μπορώ να πω κάτι παραπάνω – είναι ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Άρα, αντιλαμβάνεστε ποιες θα είναι και οι επόμενες ενέργειες».

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Γεραπετρίτης, εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στην Κυπριακή Δημοκρατία την Πέμπτη (28/5), όπου διεξάγεται το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, για να πραγματοποιήσει σειρά κρίσιμων επαφών.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ενημέρωσε για το συμβάν την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης είχε επίσης κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, ο οποίος βρισκόταν επίσης στη Λεμεσό για τη Σύνοδο των Υπουργών.

Διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν ότι εντός των επόμενων ημερών η Αθήνα πρόκειται να προχωρήσει στην πραγματοποίηση των προβλεπόμενων επίσημων διαβημάτων προς την πλευρά της Ουκρανίας.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε θέσει το ζήτημα ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως μια ιδιαίτερα ανησυχητική τροπή.

Ο Γεραπετρίτης είχε ξεκαθαρίσει: «Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».