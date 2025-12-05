Συνεχίζεται η σειρά επαφών του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τη διεύρυνση και περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ, μετά από τη διεξαγωγή του συνεδρίου PTEC, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Σήμερα (5/12) ο υπουργός θα μιλήσει στη δεξαμενή σκέψης Foundation for the Defense of Democracies (FDD), ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της Chevron, Αλεξ Μίτση, καθώς και με στελέχη της ConocoPhillips, εταιρείας που εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά. Πριν αναχωρήσει το Σάββατο (6/12), θα παραχωρήσει συνέντευξη στον παρουσιαστή Μάικ Εμάνουελ του Fox News, με στόχο την προβολή της ελληνικής ενεργειακής διπλωματίας.

Οι παρεμβάσεις του κ. Παπασταύρου στην αμερικανική πρωτεύουσα ακολουθούν τρεις βασικούς άξονες, επιχειρώντας να καλύψουν τα κυβερνητικά κέντρα, το Κογκρέσο και τον ιδιωτικό τομέα που επηρεάζει τη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ. Στο κυβερνητικό σκέλος, είχε συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και στελέχη του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον κ. Μπέργκαμ να αναφέρει ότι το προηγούμενο βράδυ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα.

Στο Κογκρέσο, ο υπουργός πραγματοποίησε στοχευμένες διακομματικές επαφές τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους επικεφαλής του Hellenic Caucus, οι οποίοι διαχρονικά στηρίζουν την ελληνοαμερικανική ατζέντα και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις με την Τουρκία. Παράλληλα, συναντήθηκε με γερουσιαστές που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χάραξη ενεργειακής και εξωτερικής πολιτικής, ανάμεσά τους οι Τζέρι Μόραν, Τεντ Κρουζ, Μπιλ Χάγκερτι και Ρούμπεν Γκαλέγκο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι Αμερικανοί νομοθέτες για τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας και για την πορεία του σχήματος 3+1, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου τον Απρίλιο στην Ουάσιγκτον.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορούσε και τις επαφές στη Διεθνή Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (DFC), την οποία η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί κρίσιμο εργαλείο οικονομικής διπλωματίας, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με την Κίνα. Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μπεν Μπλακ και τον επικεφαλής Επενδύσεων Κόνορ Κόλμαν, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών.

Τέλος, στο πλαίσιο των επαφών με τον ιδιωτικό τομέα, συναντήθηκε με τον CEO της Venture Global, Μάικ Σέιμπελ. Η εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα με την AKTOR–ΔΕΠΑ το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο για την προμήθεια αμερικανικού LNG στη νοτιοανατολική Ευρώπη – μια εξέλιξη που η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σημασίας.