Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της κατέθεσε το πρωί της Τρίτης 26/05 η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όπως ονομάζεται ο νέος πολιτικός φορέας, υπέβαλλε τα «διαπιστευτήριά» της στην Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου μαζί με τις υπογραφές πολιτών που στηρίζουν την κίνηση, ώστε και επισήμως να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση.

Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού ήταν ο καθηγητής της Νομικής, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος.

Αμέσως μετά την κατάθεση των εγγράφων η Μαρία Καρυστιανού έκανε μία σύντομη δήλωση, λέγοντας πως ο νέος φορέας δεν είναι κόμμα οργής και «η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη για τη νέα αρχή». Κάλεσε μάλιστα, όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, που θέλουν την αλλαγή να τον πλαισιώσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5), στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, το νέο πολιτικό της εγχείρημα. «Η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, η αναξιοκρατία καθεστώς. Πριν από τρία χρόνια στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο παιδιά. Συγκρούστηκε το καλό με το κακό. Ένα σαθρό σύστημα που έμαθε να λειτουργεί χωρίς έλεγχο και φιλοδοξία», είχε πει στην ομιλία της, για να εξηγήσει τους λόγους που την ώθησαν στην σύσταση του νέου πολιτικού φορέα.

Και πρόσθεσε πώς το κόμμα της «γεννιέται ως ανάγκη της κοινωνίας και να εδραιωθεί η Δημοκρατία στην ουσία της. Πάνω απ όλους και για όλους» όπως είπε χαρακτηριστικά.