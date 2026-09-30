Στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απονεμήθηκε το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών για το 2026, σε αναγνώριση της συμβολής του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών θεσμών, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της διεθνούς αλληλεγγύης.

Το βραβείο παρέδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη συνάντησή τους στο Palacio de la Moncloa στη Μαδρίτη, χτες (29/09), ενώ η απονομή παρουσιάστηκε σήμερα (30/09) στη Στοά του Αττάλου στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum 2026, με την προβολή μαγνητοσκοπημένου μηνύματος του Ισπανού πρωθυπουργού.

Η ομιλία του Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε στην ομιλία του ότι η Αθήνα απένειμε το βραβείο στον Πέδρο Σάντσεθ εστιάζοντας στο πολιτικό του θάρρος, σημειώνοντας ότι αυτό δεν συνίσταται στην υπεράσπιση μιας αρχής όταν όλοι συμφωνούν, αλλά όταν υπάρχουν πιέσεις, απειλές και κόστος.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη στάση του Ισπανού πρωθυπουργού στο Ιράν, όπου αρνήθηκε στην αμερικανική κυβέρνηση τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων Ρότα και Μορόν στην Ισπανία για στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθέσεις, υπενθυμίζοντας ότι συμμαχία δεν σημαίνει υποταγή.

Επιπλέον, σημείωσε ότι ο Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Ισπανία, σταμάτησε τις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ και κατήγγειλε ανοιχτά τη γενοκτονία στη Γάζα.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων υπενθύμισε ότι το 2018 ο Ισπανός πρωθυπουργός άνοιξε τα ισπανικά λιμάνια στο πλοίο Aquarius, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 600 διασωθέντες στη Μεσόγειο, κίνηση για την οποία επαινέθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Τέλος, ο κ. Δούκας έδωσε έμφαση στη θέσπιση κανόνων για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι στους τεχνο-ολιγάρχες, καθώς και στις παρεμβάσεις της ισπανικής κυβέρνησης για την προστασία της στέγης και τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Κατέληξε επισημαίνοντας ότι οι επόμενες γενιές θα ρωτήσουν τι κάναμε όταν παραβιάζονταν οι κανόνες και όταν η υπεράσπιση των πιστεύω μας είχε κόστος, σημειώνοντας ότι ο Πέδρο Σάντσεθ έδωσε την απάντησή του λέγοντας πως δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε.

Το μήνυμα του Πέδρο Σάντσεθ

Στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη και τη βαθιά του ταπεινότητα για την τιμή να λάβει το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών.

Ο κ. Σάντσεθ σημείωσε ότι η παραπληροφόρηση, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αυξανόμενη αβεβαιότητα δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και την ανθεκτικότητα των θεσμών.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία ενισχύεται όταν οι άνθρωποι συμμετέχουν, όταν τα δικαιώματά τους προστατεύονται και όταν οι κυβερνήσεις ακούν τους πολίτες και τους υπηρετούν.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν λαμβάνει το βραβείο ως προσωπική τιμή, αλλά εκ μέρους εκείνων που ανανεώνουν τη Δημοκρατία κάθε μέρα, δηλαδή των δημοσίων υπαλλήλων, των αιρετών εκπροσώπων, της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων, των ακαδημαϊκών και των πολιτών που πιστεύουν ότι η φωνή τους έχει σημασία.

Ο θεσμός του βραβείου και το φετινό γλυπτό

Το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών απονέμεται από τον δήμο Αθηναίων σε προσωπικότητες και οργανισμούς που συμβάλλουν στην προάσπιση της Δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου.

Η απονομή εντάσσεται στο Athens Democracy Forum, μια διεθνή πρωτοβουλία του Democracy & Culture Foundation, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κόφι Ανάν και τον δήμο Αθηναίων, με τη σύμπραξη των The New York Times. Σημειώνεται ότι το 2025 το Βραβείο είχε απονεμηθεί στον Ισραηλινό δημοσιογράφο Γκιντεόν Λεβί.

Το φετινό βραβείο είναι το γλυπτό «Θεμέλια Δημοκρατίας» και αποτελεί δημιουργία της Μυρτώς Καπνιστή, τελειόφοιτης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Το έργο είναι κατασκευασμένο από μηχανολογική ρητίνη πάνω σε βάση λευκού πεντελικού μαρμάρου και αποτυπώνει οκτώ θεμελιώδεις αξίες της Δημοκρατίας, οι οποίες είναι η ελευθερία, η ισονομία, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ισότητα, το κράτος δικαίου, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και η διάκριση των εξουσιών.