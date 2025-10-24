Συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ της Πέμπτης, εφόσον και όταν κάνει αυτός κόμμα. Ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, με την εισήγηση του, εμφανίστηκε να επιμένει στο σενάριο της συνεργασίας με τα προοδευτικά κόμματα, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα και στον πρώην πρωθυπουργό. Υπέρ της εισήγησης συντάχθηκαν 26 στελέχη. Κατά τάχθηκαν ο Παύλος Πολάκης, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης και ο Ανδρέας Παναγιώτοπουλος.

Ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης εξερράγη όταν άκουσε τον πρόεδρο του κόμματος του, Σωκράτη Φάμελλο, να μιλά για τα έργα και τις ημέρες επί Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού σηματοδοτεί μία νέα διάσπαση. Ο Σωκράτης Φάμελλος του απάντησε ότι διαφωνεί με την ανάγνωση που κάνει στα γεγονότα.

Η εισήγηση Φάμελλου

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, είπε χαρακτηριστικά:

«Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προφανώς μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη, που δημιουργεί προβληματισμό, αναζητήσεις και ερωτήματα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και σε όλους τους πολίτες. Πήρα την πρωτοβουλία και τοποθετήθηκα καθαρά από την πρώτη μέρα. Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει».

Αναφερόμενος στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για την ανασύνταξη του χώρου της Κεντροαριστεράς, ο Πρόεδρος του Κόμματος υπογράμμισε πως «ολοκληρώσαμε μετά το Συνέδριό μας την παρουσίαση της Προοδευτικής Ελλάδας στη ΔΕΘ, ολοκληρώσαμε στην Κεντρική Επιτροπή όλες τις οργανωτικές αλλαγές και έχουμε καταθέσει ένα πλήρες πολιτικό σχέδιο συνεργασιών. Η πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο των πολιτικών δυνάμεων έχει κατατεθεί προσωπικά από εμένα και από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τον Ιανουάριο του 2025, διότι αποτελεί κοινωνικό αίτημα».

«Έχουμε προτείνει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, φόρουμ διαλόγου, αλλά και εξωκοινοβουλευτικές συμμαχίες για τα προβλήματα της κοινωνίας. Οι λίγες θετικές στιγμές είχαν μεγάλο αποτύπωμα … Όμως και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Αριστερά έχουμε αρνήσεις και υπαναχωρήσεις. Και εδώ υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες», πρόσθεσε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ακόμη «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και έναν χρόνο κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Από την αναξιοπιστία και από το ναδίρ, έχει αλλάξει. Έχει ανανεώσει τα Όργανά του. Έχει δυναμική παρουσία μέσα και έξω από τη Βουλή. Λύσαμε σοβαρά προβλήματα του παρελθόντος και δεν έχουμε αφήσει ποτέ χωρίς Αντιπολίτευση την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βεβαίως πήραμε πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας για το πολιτικό μας σχέδιο».

«Πιστεύουμε στην κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το Κόμμα μας είναι σύγχρονος πολιτικός οργανισμός με τις παρακαταθήκες του, το πρόγραμμά του, τις αξίες του και το έργο της Κυβέρνησης ’15-‘19», είπε ακόμη.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την πολιτική αλλαγή είναι η πλειοψηφική κοινωνική συμφωνία και η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική δράση. Δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω αυτή η αλλαγή. Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει πρωτοβουλίες: Δείχνουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ότι τα προβλήματα έχουν Κόμμα και χρώμα. Αυτό εισπράττω από όλη την κοινωνία στις περιοδείες των τελευταίων εβδομάδων».

Για «διάσπαση» έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιο πάνω αναφορές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος φέρεται να έκανε λόγο για «διάσπαση» με αυτή την εισήγηση.

Σηκώνοντας το γάντι, ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται να απάντησε πως είναι κάθετα αντίθετος με τη διάσπαση.

Σε ανάρτηση του στα social media, μετά το τέλος της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ο Παύλος Πολάκης έδωσε το στίγμα της τοποθέτησης του γράφοντας:

«Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τη θεωρώ θετική εξέλιξη για το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που πέρασε δύο διασπάσεις πρόσφατα και πήγε να ισορροπήσει μετά τις τελευταίες εκλογές για πρόεδρο και το πρόσφατο συνέδριο που διατυπώσαμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα αριστερών προοδευτικών αλλαγών πάνω στο οποίο καλέσαμε και καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να τοποθετηθούν. Αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα διασπά και αδυνατίζει το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική».

Σημείωσε επίσης ότι: «Αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολυ λίγα και γενικόλογα ) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα π.χ, για «ταμείο εφοπλιστών» εμένα δεν με εμπνέουν!».

Γι αυτό – κατέληξε- συνεχίζουμε τον ασυμφιλίωτο αγώνα απέναντι στη διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει . Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους .

Αυτά είπα ΑΚΡΙΒΩΣ και ό,τι άλλο διαβάσετε είναι ψέματα» καταλήγει η ανάρτηση .