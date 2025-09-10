Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα καλαθοσφαίρισης για τη νίκη επί της Λιθουανίας στο EuroBasket και την πρόκριση στη φάση των «4» μετά από 16 χρόνια, έδωσε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Καλή επιτυχία και στον ημιτελικό!» ευχήθηκε ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του.