Συγχαρητήρια επιστολή στην Ελίφ Εράλπ για τη σημασίας νίκη που κατήγαγε το Die Linke στο Βερολίνο απέστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την Αμαλίας, ο Αλέξης Τσίπρας στην επιστολή του επισημαίνει τη σημασία που έχει μια τέτοια νίκη για την Αριστερά στη Γερμανία, εν μέσω της μεγάλης εκλογικής ανόδου του AfD.

«Είναι μήνυμα για όλη την Ευρώπη ότι υπάρχει και άλλος δρόμος απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς»

Τονίζει, μάλιστα, πως πρόκειται για ένα μήνυμα προς όλη την Ευρώπη ότι υπάρχει άλλος δρόμος απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός τάσσεται ανοιχτά υπέρ της συνεργασίας και του διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς αλλά και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που την ενισχύουν.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛ.Α.Σ., από την ίδρυσή της, αποτελεί έναν συγκερασμό τριών κεντρικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου: της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Με την κίνησή του αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει εκ νέου την πάγια θέση του για την ανάγκη ουσιαστικής συνεννόησης αυτών των πολιτικών δυνάμεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.