Συγχαρητήρια στον Κρίστιαν Στόκερ, τον ηγέτη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) στην Αυστρία, ο οποίος ορκίστηκε Καγκελάριος, έδωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) την Καθαρά Δευτέρα (03.03.2025).

Στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει, επίσης, ότι ο Κρίστιαν Στόκερ κατάφερε να καθοδηγήσει την Αυστρία στη σταθερότητα και να απομονώσει τα άκρα, σχηματίζοντας κυβέρνηση συνεργασίας.

«Συγχαρητήρια στον Κρίστιαν Στόκερ για την επιτυχή καθοδήγηση της Αυστρίας προς τη σταθερότητα, απομονώνοντας τα άκρα και σχηματίζοντας κυβέρνηση. Με έναν καγκελάριο του ΕΛΚ στο τιμόνι, η Αυστρία παραμένει μια ισχυρή και εποικοδομητική φωνή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Congratulations to @_CStocker on successfully steering Austria toward stability by isolating the extremes and forming a government. With an EPP chancellor at the helm, Austria remains a strong and constructive voice at the European Council.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) March 3, 2025

