«Η δολοφονία του 20χρονου στο Άργος από πυρά αστυνομικών προκαλεί οργή και σοβαρά ερωτήματα. Ένας νέος άνθρωπος, άοπλος δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τις συνθήκες της επιχείρησης, τη χρήση των όπλων και τις αποφάσεις που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ και σημειώνει:

«Δεν πρόκειται για ένα ακόμη ”μεμονωμένο περιστατικό”. Πρόκειται για μια κρατική δολοφονία. Είναι αδιανόητο ένα αστυνομικό μπλόκο και μια καταδίωξη, ανεξάρτητα από τους λόγους που τα προκάλεσαν, να καταλήγουν σε πολλαπλούς πυροβολισμούς εναντίον ενός άοπλου ανθρώπου. Είναι ευθύνη του κράτους, της πολιτικής που διαμορφώνει και νομιμοποιεί ένα πλαίσιο ολοένα και μεγαλύτερης έντασης της κρατικής βίας και καταστολής. Είναι ένα ακόμη περιστατικό που προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων της αστυνομικής βίας και αποκαλύπτει τις επικίνδυνες συνέπειες αυτής της πολιτικής».

Η ανακοίνωση της κομματικής νεολαίας του ΚΚΕ επισημαίνει ότι «κάθε απόπειρα αποσιώπησης ή συγκάλυψης θα αποτελεί πρόκληση απέναντι στη μνήμη του νεκρού και απέναντι σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία. Η κρατική καταστολή δεν αποτελεί μια “παρέκκλιση” από την κανονικότητα, αλλά αναπόσπαστο στοιχείο μιας πολιτικής που στρέφεται απέναντι στις ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας.

Όσο εντείνεται η αντιλαϊκή πολιτική, τόσο ενισχύονται οι μηχανισμοί καταστολής που καλούνται να την επιβάλουν και να την υπερασπιστούν. Η κρατική βία δεν είναι τυχαία ούτε ουδέτερη. Αποτελεί εργαλείο ενός κράτους που, αντί να προστατεύει τη ζωή και τα δικαιώματα του λαού, επιλέγει να απαντά με αυταρχισμό και καταστολή. Η δολοφονία του 20χρονου στο Άργος δεν πρέπει και δεν θα ξεχαστεί. Απαιτούμε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση όλων των ευθυνών» αναφέρει, ακόμα, η ΚΝΕ και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 14/7, στις 11:30 στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή» καταλήγει.