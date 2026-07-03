Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, συγγενείς, φίλοι, στενοί συνεργάτες αλλά και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) τον ιδρυτή και επί σειρά ετών πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας, με την οικογένειά του να βρίσκεται από νωρίς εκεί, συντετριμμένη από την απώλεια του δικού της ανθρώπου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (1/7) σε ηλικία 75 ετών, μετά από πολύμηνη περιπέτεια με την υγεία του.

«Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος, για μένα ο πατέρας μου»

Τραγικές φιγούρες στην τελετή ήταν η σύζυγός του, Νατάσα Μεντεσίδου, και ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης. Ο νεαρός πρώην βουλευτής ράγισε καρδιές με τα λόγια του, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε του βήμα.

«Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου», ανέφερε μεταξύ άλλων στο βαθύτατα φορτισμένο μήνυμά του.

Ο Μάριος Γεωργιάδης υπογράμμισε πως η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Βασίλη Λεβέντη δεν ήταν απλά τα όσα κατάφερε στην πολιτική του διαδρομή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έζησε, αγωνίστηκε και παρέμεινε πιστός και ασυμβίβαστος στις αρχές του μέχρι το τέλος.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν άνθρωποι που συμπορεύτηκαν μαζί του στην πολυετή πολιτική του πορεία, ενώ πλήθος στεφάνων κατέκλυσε τον ναό.

Μεταξύ άλλων, στεφάνια απέστειλαν:

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ο πρόεδρός του, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Το ξεχωριστό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή

Ο Βασίλης Λεβέντης αφήνει πίσω του ένα εντελώς δικό του, ιδιαιτέρως αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Από τη συμμετοχή του στον αντιδικτατορικό αγώνα και τη συμβολή του στη σύνταξη άρθρων του Συντάγματος το 1975, μέχρι την ίδρυση της Ένωσης Κεντρώων το 1992, τη θρυλική τηλεοπτική πορεία του μέσω του «Καναλιού 67» τη δεκαετία του ’90 και την τελική του είσοδο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την περίοδο 2015-2019, υπήρξε μια προσωπικότητα που ουδείς μπορούσε να αγνοήσει, με μία θαυμαστή στοχοπροσήλωση, που έφτασε μέχρι την ίδρυση κόμματος και την είσοδό του στη Βουλή των Ελλήνων.