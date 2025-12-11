Την αντίδραση της αντιπροέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαρίας Συρεγγέλα, προκάλεσε η νέα επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος της η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε δήλωσή της, η κα Συρεγγέλα επισημαίνει: «Μέσα σε έξι ημέρες η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει, χωρίς ίχνος ντροπής, έξι φορές το ίδιο ψέμα. Είναι θλιβερή η μικροπολιτική της εμμονή σε βάρος μου – λόγω φυσικά της θέσης μου ως αντιπροέδρου της Εξεταστικής -, αλλά δεν θα μείνει πλέον αναπάντητη η συκοφαντία της».

Η αντιπαράθεση μεταξύ της κας Συρεγγέλα και της κας Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε κατά την εξέταση του Χρήστου Μαγειρία, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ισχυρίστηκε ότι η μάρτυρας Πόπη Σεμερτζίδου ήταν στέλεχος του γραφείου της κας Συρεγγέλα, με την αντιπρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να διαψεύδει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

Μάλιστα, σε δήλωσή της στις 4 Δεκεμβρίου, η κα Συρεγγέλα είχε επισημάνει: «Σήμερα έγινε επίθεση στο πρόσωπό μου, ως προεδρεύουσας της Εξεταστικής Επιτροπής, από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κα Κωνσταντοπούλου, η οποία ψεύδεται για ακόμη μία φορά ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπίας. Πριν από λίγες ώρες ισχυρίστηκε ότι η μάρτυρας, κα Σεμερτζίδου, υπήρξε στέλεχος του γραφείου μου, κάτι που σαφώς και δεν ισχύει.

Είτε ως υφυπουργός, είτε ως βουλευτής, είτε ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από μια λαϊκή παράταξη, συναντώ κόσμο και στον δρόμο και στο γραφείο μου και δεν εμφανίζομαι με ολογράμματα και AI στους ψηφοφόρους.

Ζήτησα από την κα Κωνσταντοπούλου, η οποία έφτιαξε μια ιστορία και με αποκάλεσε διαπλεκόμενη, να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Διότι καλό είναι κάποια στιγμή η κα Κωνσταντοπούλου να συναντηθεί με την αλήθεια.

Με θέματα που αφορούν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα μου δεν θα επιτρέψω να παίζει κανείς και καμία. Διαφορετικά, επιφυλάσσομαι για τα δικαιώματά μου».

Κωνσταντοπούλου: «Μην σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα»

Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο σημειώθηκε κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ενώ ο Κώστας Μπάρκας έθετε ερωτήματα στον μάρτυρα. Στον διάλογο παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε στη Μαρία Συρεγγέλα.

Μπάρκας: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ξυλούρης: Όχι.

Μπάρκας: Τι είπατε;

Ξυλούρης: Όχι.

Μπάρκας: Το λέτε μέσα απ’ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.

Ξυλούρης: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;

Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε, κύριε;

Συρεγγέλα: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας.

Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.

Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα.

Κωνσταντοπούλου: Είστε γελοίος. Καλύπτετε έναν κακοποιό.

Λαζαρίδης: Να καταδικάσετε τη σεξιστική επίθεση, που σας είπε «μην σκίσετε κανένα καλσόν». Ο κ. Μπάρκας είναι απαράδεκτος. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε.

Κωνσταντοπούλου: Και σε άντρες και σε γυναίκες το λέμε. Άντε που καλύπτετε έναν κακοποιό.

Λαζαρίδης: Να τοποθετηθούν τα κόμματα.

Συρεγγέλα: Δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Μιλούν όλοι και όλες, κα Κωνσταντοπουλου, σύμφωνα με τη διαδικασία.

Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια, κ. Λαζαρίδη. Εσείς δώσατε διαφυγή στον Ξυλούρη. Καταδικάζουμε τη φράση (σ.σ. της Κωνσταντοπούλου) που ειπώθηκε εναντίον σας.

Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί;

Συρεγγέλα: Θέλετε κυρία Αποστολάκη να πάρετε τον λόγο;

Αποστολάκη: Δεν έχω ενημερωθεί.

Συρεγγέλα: Όταν ενημερωθείτε θα έχετε τον λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Εγώ μπορώ να έχω τον λόγο. Δεν ντρέπεστε λίγο που καλύπτετε τον κακοποιό; Δώστε μου τον λόγο.

Συρεγγέλα: Τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ