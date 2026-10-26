Την αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης προς το Αμάν μετέφερε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στον απόηχο του αιματηρού συμβάντος που σημειώθηκε σε ελληνορθόδοξο χώρο λατρείας.

Η επικοινωνία με τον Ιορδανό πρέσβη

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρέσβη της Ιορδανίας στην Αθήνα, Zuhair Ensour. Κατά τη διάρκεια της επαφής τους, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τα θύματα της επίθεσης στον ιστορικό ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή Καράκ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη βαθιά αλληλεγγύη της χώρας μας προς τη δοκιμαζόμενη ιορδανική κοινωνία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα παραμένει προτεραιότητα η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην Μέση Ανατολή, τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η Ιορδανία αποτελεί παράδειγμα της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ θρησκειών και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ακραία στοιχεία να διαταράξουν αυτή τη μακραίωνη συμβίωση, καταλήγουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.