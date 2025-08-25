«Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε μαχητικός, ευθύς και με λόγο ουσιαστικό, ενώ η δημοσιογραφική του πένα και η πολιτική του δράση ξεχώρισαν στον δημόσιο βίο της χώρας» αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σε δήλωσή του με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του δημοσιογράφου.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, έναν άνθρωπο με πολυδιάστατη πορεία στη δημοσιογραφία, στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε μαχητικός, ευθύς και με λόγο ουσιαστικό, ενώ η δημοσιογραφική του πένα και η πολιτική του δράση ξεχώρισαν στον δημόσιο βίο της χώρας.

Η συνεργασία μας στον Δήμο Αθηναίων υπήρξε για μένα πολύτιμη. Από τη θέση του ως γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής, τον θυμάμαι να εργάζεται πάντα με ζήλο για την πόλη μας, με προσήλωση στην αλληλεγγύη και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο του» αναφέρει ο κ. Κακλαμάνης και προσθέτει:

«Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας θα μείνει στη μνήμη μας για την προσφορά του στη δημοσιογραφία, την πολιτική και την αυτοδιοίκηση.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».