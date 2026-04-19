Τα συλλυπητήριά της χώρας μας για τον θάνατο Γάλλου στρατιώτη που υπηρετούσε στην ειρηνευτική αποστολή UNIFIL στον νότιο Λίβανο εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Όπως αναφέρεται, «η Ελλάδα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια» για την απώλεια, σημειώνοντας ότι «οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι συνεχίζουν να υπηρετούν υπό τόσο δύσκολες συνθήκες».

Παράλληλα, το υπουργείο εξέφρασε τη στήριξή του προς τους τραυματίες, ευχόμενο «πλήρη και ταχεία ανάρρωση», ενώ υπογράμμισε ότι «οι σκόπιμες επιθέσεις εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι οι υπεύθυνοι για τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να λογοδοτήσουν.