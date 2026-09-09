Σημαντικές συνομιλίες για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πιο συγκεκριμένα ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης υποδέχθηκε στο πεντάγωνο τον Υφυπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αντιπτέραρχο Ibrahim Nasser Al-Alawi, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που διατηρούν οι δύο χώρες.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Τεχνολογίας, επιβεβαιώνοντας το κοινό ενδιαφέρον για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Στη συνέχεια, ο κ. Δαβάκης πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη της Ινδίας, κ. Ravi Shankar. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και εξετάστηκαν συγκεκριμένοι τρόποι για την εμβάθυνσή τους, με αιχμή του δόρατος τους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της αμυντικής βιομηχανίας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δαβάκης δήλωσε:

«Η στενή συνεργασία με φίλες και σύμμαχες χώρες αποτελεί σταθερό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής της Ελλάδας, η οποία συνεχίζει να χτίζει ισχυρές αμυντικές συμπράξεις που προάγουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».