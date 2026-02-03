Στη σημασία της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, στις στρατηγικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Ουάσινγκτον, μετά τη συνάντησή του στο Πεντάγωνο.

Όπως δήλωσε, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα περιφερειακά ζητήματα ασφάλειας, καθώς και την προσπάθεια μεταρρύθμισης και ενίσχυσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή συνάντηση με τον υφυπουργό Πολέμου, αρμόδιο για θέματα πολιτικής, Ελμπριτζ Κόλμπι, κατά την οποία συζητήθηκαν ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τη διμερή αμυντική συνεργασία.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων και η προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, καθώς και στον τρόπο υλοποίησής τους προς όφελος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει απευθύνει εγγράφως πρόσκληση προς τον Αμερικανό ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα, επισημαίνοντας τη σημασία μιας τέτοιας επίσκεψης για τις διμερείς σχέσεις.