Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, με επικεφαλής τον Γερουσιαστή Roger F. Wicker και μέλη τον Γερουσιαστή John Cornyn και τους Βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων Joe Wilson, Lloyd Doggett, Andy Harris, Marc Veasey, Greg Murphy και Jake Ellzey.

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδος – ΗΠΑ και η σημασία της για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία και των επιπτώσεών του στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ενημέρωσε για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030».

Τέλος, συζητήθηκαν τρόποι για την περαιτέρω ενίσχυση της Στρατηγικής Αμυντικής Σχέσης Ελλάδος – ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και εντάσεων.

Ο κ. Δένδιας καλωσορίζοντας τα μέλη της αντιπροσωπείας, ανέφερε

«Με μεγάλη χαρά, σας καλωσορίζω στο ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην Αθήνα.

Θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε την επίσκεψή σας ενδεικτική της στενής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι μια σχέση που όπως γνωρίζετε δεν βασίζεται μόνο σε κοινά συμφέροντα, αλλά και σε μια κοινή δέσμευση για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Θα ήθελα να σας εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση και την εκτίμηση της Κυβέρνησής μου για τη μακρόχρονη στήριξή σας προς την Ελλάδα και τη διακομματική στήριξη της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης, από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σχέση αναπτύσσεται διαχρονικά.

Είμαι υπερήφανος που ως Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψα τις δύο Συμφωνίες MDCA και χαίρομαι ιδιαίτερα που τις βλέπω να υλοποιούνται.

Φυσικά, μετά την παρουσίασή μας, μπορούμε να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και δράττομαι της ευκαιρίας της παρουσίας σας σήμερα εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω τη συνέχιση της στήριξής σας.

Και πάλι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ».

Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές, ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του ΥΕΘΑ Πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.