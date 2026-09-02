Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την υφυπουργό Εξωτερικών για τις Πολιτικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Alison Hooker, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα.

Όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η πρέσβης των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle.

«Ανταλλάξαμε απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για την υλοποίηση της Agenda 2030.Επιπλέον, συζητήσαμε για τη στρατηγική σημασία της MDCA», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.