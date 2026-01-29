Με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Καθρίν Βοτρίν, συναντάται σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, πρόκειται για μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας για τις ελληνογαλλικές σχέσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, οι δύο υπουργοί έφτασαν στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή με επιθεώρηση των τιμητικών αγημάτων.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν στη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI Belharra, επί της οποίας διεξήχθη η συνάντησή τους.

Διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν πως η παρουσία της γαλλικής πολιτικής ηγεσίας Άμυνας στη φρεγάτα «Κίμων» υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο του προγράμματος των Belharra στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και τη στρατηγική διάσταση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας.

Ο ίδιοι κύκλοι τονίζουν πως η επιλογή του συγκεκριμένου πλοίου ως τόπου διεξαγωγής της συνάντησης στέλνει σαφές μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας πέραν της απλής προμήθειας εξοπλιστικών συστημάτων.

Σημειώνεται πως η επίσκεψη πραγματοποιείται σχεδόν δέκα ημέρες μετά την επίσημη ένταξη της πρώτης φρεγάτας FDI «Κίμων» στον Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού και ενώ αναμένεται η παράδοση των επόμενων τριών πλοίων («Νέαρχος», «Φορμίων», «Θεμιστοκλής»).

Όπως έχει γίνει γνωστό, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, οι δύο υπουργοί θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Ακολούθως, ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του, στο πλαίσιο της συνέχισης των επαφών σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο.

Η επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού επιβεβαιώνει τη σταθερή στήριξη του Παρισιού προς την Αθήνα και την κοινή βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όχι μόνο σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και σε επίπεδο επιχειρησιακής συνεργασίας, στρατηγικού σχεδιασμού και κοινής αντίληψης ασφάλειας.